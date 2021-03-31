شظايا صندوق أركيجوس تصيب كريدي سويس ونومورا بسبب المشتقات المحفوفة بالمخاطر

_ لا يزال انفجار صندوق أركيجوس Archegos، وهو مكتب عائلي يديره المدير السابق لشركة Tiger Asia ، بيل هوانج ، يتردد صداه عبر النظام المالي، حيث تتعرض البنوك العالمية حتى الآن لخسارة أكثر من 6 مليارات دولار.

وبينما تمكنت بنوك Goldman Sachs و Morgan Stanley و Deutsche من الخروج باستثماراتها سالمة نسبيا من Archegos Capital ، إلا أن انهيار الأخيرة أصاب بنكي كريديت سويس ونومورا والذين من المتوقع أن يتحملا العبء الأكبر من إنهيار الشركة.

البنكان تركا مكشوفين عندما بدأ جولدمان ساكس ومورجان ستانلي في حل تداولاتهم مع الصندوق، وفقًا لثلاثة مصادر.

ولم يؤكد بنك كريدي سويس خسائره بعد ، لكن المصادر قالت إن البنك السويسري يواجه خسائر تصل إلى أربعة مليارات دولار. فيما حذر بنك نومورا، أكبر بنك استثماري في اليابان ، يوم الاثنين من احتمال خسارة ملياري دولار.

تمثل ملحمة أركيجوس ضربة كبيرة لكلا البنكين، اللذين كانا يحاولان توسيع أعمالهما المصرفية الاستثمارية والتجارية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على تحديات السعي للتنافس مع الأمريكيين الكبار على أرضهم.

وقال ديفيد هندلر المحلل في فيولا ريسك أدفايزورز: “خرج كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بشكل أسرع وحصلا على أسعار أفضل. إنهم يعرفون المزيد عما يحدث. ليس لكريدي سويس ونومورا نفس المكانة”.

ورفض مورجان ستانلي ونومورا التعليق. ولم يرد بنك كريدي سويس على طلبات التعليق.

خاليًا من التدقيق التنظيمي باعتباره مكتبًا عائليًا يراهن على ثروة هوانج الشخصية، جمع أركيجوس مراكز كبيرة في الأسهم، باستخدام مشتقات محفوفة بالمخاطر تُعرف باسم “مقايضات العائد الإجمالي”.

تسمح هذه المقايضات للمستثمرين بالمراهنة على تحركات أسعار الأسهم، غالبًا بمستويات عالية من الرافعة المالية، دون امتلاك الأسهم الأساسية. بدلاً من ذلك، تشتري البنوك الأسهم وتحتفظ بها وتعطي الصندوق عائدًا مرتبطًا بالأداء. ويتعين على الصندوق تأمين الصفقات من خلال تقديم ضمانات بنكية، مثل النقد أو الأسهم.

كان لدى أركيجوس أصول تبلغ حوالي 10 مليارات دولار ، لكنها شغلت مراكز تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، وفقًا لأحد المصادر. الرافعة المالية محفوفة بالمخاطر لأنها تضخم العوائد المحتملة ، كما أنها تضخم الخسائر أيضًا.

وامتنعت أركيجوس عن التعليق بخلاف بيانها يوم الاثنين عندما قالت إن هذا “وقت صعب”.

وقالت المصادر إن خيبة أمل المستثمرين في بيع الأسهم يوم الأربعاء الماضي من قبل شركة الإعلام العملاقة ViacomCBS (VIAC.O) ، والتي تعرضت لها Archegos بشدة ، بدا أنها الحافز لانهيارها.

وقالت المصادر إنه مع انخفاض سهم ViacomCBS الأسبوع الماضي، دقت أجراس الإنذار في البنوك المقرضة لـ Archegos.

ودعت البنوك شركة أركيجوس لمزيد من الضمانات لتغطية التعرض المتزايد لمراكز المقايضة الخاصة بها، لكن الصندوق لم يكن لديه سيولة كافية. ومن خلال عدم تلبية طلب الهامش، تعثر الصندوق بموجب شروط تداولاته مع البنوك.

وقال مصدران إن هوانج رتب، في محاولة لتفادي أزمة، مؤتمرا هاتفيا مع البنوك في وقت لاحق يوم الخميس لمطالبتهم بالموافقة على تأجيل بيع الأسهم التي دعمت صفقات المقايضة على أمل انتعاشها.

فضلت بعض البنوك، بما في ذلك كريدي سويس، التأجيل ، لكن Goldman Sachs وآخرين كانوا حريصين على البدء في بيع الأسهم لتحرير السيولة النقدية حتى تتمكن Archegos من دفع ما كان مستحقًا لهم.

لم يتم التوصل إلى اتفاق وبدأ بنك جولدمان ساكس في تفريغ الأسهم قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. باع أكثر من 10.5 مليار دولار من الأسهم المملوكة في Viacom و Baidu Inc (9888.HK) و Tencent Music Entertainment Group (TME.N) ، من بين آخرين.

كما قام مورجان ستانلي بتفريغ ما قيمته 8 مليارات دولار من الأسهم.

ترك ذلك البنوك الأخرى، ولا سيما كريدي سويس و Nomura ، تندفع للخروج. لكن بحلول الوقت الذي قرروا فيه بدء البيع، كانت الأسهم قد تراجعت كثيرًا بحيث لا تستطيع البنوك تجنب الخسائر الكبيرة.

قال مات فرويند ، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة Calamos Investments: “ليس من المنطقي الانضمام إلى حالة من الذعر ولكن في بعض الأحيان يكون من المنطقي أن نبدأ.”