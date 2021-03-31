التجاري الدولي يحصل على موافقة البنك المركزي المصري لزيادة رأسماله إلى 19.702 مليار جنيه

فاروق يوسف _ أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري بزيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من 14.776 مليار جنيه، إلى 19.702 مليار جنيه. وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن موافقة المركزي جاءت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، وذلك بزيادة رأس المال بزيادة قدرها 4.925 مليار جنيه، تمويلاً من الاحتياطي العام في صورة أسهم مجانية على المساهمين. وأفاد البنك، أن الجمعية العامة العادية أقرت بأنه سيتم توزيع سهم لكل ثلاثة أسهم.

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