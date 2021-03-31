العجز التجاري التركي يرتفع 8.7% في فبراير إلى 3.3 مليار دولار

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– أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات الرسمي في تركيا اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري للبلاد 8.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت في فبراير 9.6 بالمئة وزادت الواردات 9.4 بالمئة مقارنة مع فبراير 2020.
وفي 2020، زاد العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.
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