البورصة تتراجع 0.9% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يفقد 1.1%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9%، ليتداول عند مستوى 10642 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.1%، ليتداول عند مستوى 58.32 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.05%، و 0.94% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 82.451 مليون جنيه على 134 شركة من خلال 3.363 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك لعدد 60 ألف سهم بقيمة إجمالية 556.2 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 61 شركة مقابل ارتفاع 20 في حين لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 17.519 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 17.687 مليون جنيه مقابل 167.644 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.783 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.917 مليون جنيه مقابل 1.134 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.303 مليون جنيه، منها 16.156 مليون جنيه للأفراد، و4.147 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 5.89%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.28%.

بينما تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.71%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 3.91%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 3.80%.