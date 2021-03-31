خالد حسن رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لمجموعة عامر القابضة

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أعلنت مجموعة عامر القابضة عن تعيين خالد حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة.
وقال بيان للمجموعة، إن حسن يمتلك خبرة في عمليات إعادة الهيكلة والبناء المؤسسي والتحول الرقمي وتعظيم هامش الربح والسيولة النقدية حيث شغل مناصب إدارية على مدار أكثر من 15 سنة في شركات مدرجة في بورصات لندن ومصر.
وشغل خالد حسن أيضا منصب رئيس القطاع المالي لمجموعة اديس، وهي شركة مدرجة في بورصة لندن وكان يشغل منصب رئيس القطاع المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا المدرجة بالبورصة المصرية.
وقال خالد حسن إن مهمته في المقام الأول ستتركز على إعادة رسم الخريطة الاستراتيجية لمجموعة عامر والتركيز على إعادة الهيكلة التشغيلية والإدارية والمالية بما يحقق أفضل عائد على حقوق المساهمين.
وتابع أن ذلك سيكون من خلال زيادة معدلات النمو في القطاع العقاري وتحقيق مستوى أعلى من إرضاء العملاء والسعي لرفع معدلات الربحية في القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أنه سيتم الاعتماد على الكوادر البشرية المتميزة داخل وخارج المجموعة ودعم استراتيجية التحول الرقمي ونظم المعلومات المتكاملة.
ولفت البيان إلى أن منصور عامر رئيس مجلس الإدارة هو المساهم الرئيسي وقام مؤخرا بزيادة حصته في المجموعة ايمانا بإمكانياتها وإمكانيات أبنائها.
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