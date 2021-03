الصين تدرس إنشاء بورصة جديدة لجذب الشركات المغتربة والعالمية مثل آبل وتسلا

_ قال مصدران مطلعان لرويترز إن الصين تدرس إنشاء بورصة لجذب الشركات المدرجة في الخارج وتعزيز المكانة العالمية لأسواق الأسهم الداخلية.

أكد المصدران إن مجلس الدولة في البلاد طلب من أكبر منظم للأوراق المالية إجراء دراسات حول كيفية تصميم البورصة التي تستهدف الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية مثل هونج كونج والولايات المتحدة، وغير الصينية أيضا.

وتأمل الحكومة أن تجذب المبادرة أيضًا شركات عالمية بارزة مثل أبل وتسلا، والتي سيكون لديها خيار إنشاء شركات محلية وإدراجها في البورصة الجديدة.

تأتي الخطة في الوقت الذي لا تزال فيه بكين وواشنطن عالقتان في منافسة تميزت بتحركات من جانب منظم الأوراق المالية الأمريكية تجاه طرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية إذا لم تمتثل لمعايير التدقيق الأمريكية.

أظهرت بيانات رفينيتيف أن حوالي 13 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة، ومنها على بابا Alibaba Group Holding Ltd وبايدو Baidu Inc ودي جيه JD.com Inc ، سجلت إدراجات ثانوية بقيمة مجمعة 36 مليار دولار في هونج كونج على مدار الـ 16 شهرًا الماضية.

نظرًا لأن العلاقات الصينية الأمريكية تظهر القليل من علامات التيسير، يتوقع المصرفيون والمستثمرون المزيد من عروض “العودة للوطن”.

وقالت المصادر إن المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى ولم يتم تحديد الإطار الزمني والموقع بعد.

ولم ترد هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلب للتعليق.

يوجد في الصين بورصتان داخليتان رئيسيتان ، في شنغهاي وشنتشن، مع رسملة سوقية مدرجة مجمعة تبلغ 78.7 تريليون يوان (12 تريليون دولار).

تحكم نفس القواعد العروض العامة الأولية وكذلك القوائم غير الأولية، على عكس بعض البورصات الرائدة الأخرى، مثل بورصة هونغ كونغ ، التي تقدم تنازلات عن القوائم الثانوية.

قالت المصادر إن أحد الخيارات قيد المناقشة هو ترقية منصة الإدراج الحالية مثل بورصة أصغر في بكين.

وأكدت إن حكومة بلدية بكين تضغط منذ سنوات لتحديث بورصة الأسهم الخاصة بها للشركات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم “المجلس الثالث الجديد” ، لتكون موطنًا للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر إن الهيئة المنظمة للأوراق المالية وعدد قليل من الهيئات الحكومية تدرس منذ حوالي ستة أشهر جدوى مثل هذا التحديث ، الذي توجد فيه فرصة “50-50” لاعتمادها.

في اجتماع مع المنظمين والمؤسسات في فبراير ، دعا تساي تشي ، رئيس الحزب الشيوعي لمدينة بكين ، لقيادة الإصلاح المالي وتطوير صناعة مالية حديثة ، حسبما ذكرت صحيفة بكين ديلي الرسمية.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة بكين على طلبات للتعليق.

من النادر أن تقوم الشركات الأجنبية بجمع الأموال من خلال أسواق الأسهم الصينية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرقابة الصارمة للبلاد على العملات الأجنبية.

أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا في عام 2018 لجذب شركات التكنولوجيا المدرجة في الخارج للعودة إلى الوطن بإيصالات الإيداع الصينية، أو سجلات الإنجاز الموحدة. كافح هذا الجهد أيضًا لتحقيق النجاح مع اختيار معظم هذه الشركات لإدراج ثانوي في هونج كونج.

قال أحد المصادر “السؤال الأكبر هو ما إذا كانت البورصة الجديدة يمكن أن تكون جذابة بدرجة كافية”. “وإلا ، فقد يتحول إلى مخطط مجنون آخر.”