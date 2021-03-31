وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

أعلن أحمد الجنزوري، نجل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري الأسبق، وفاة والده، منذ قليل.​

ذكر ذلك موقع “مصراوي” المصري، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن كمال الجنزوري تولى رئاسة وزراء مصر لأول مرة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999.

كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر عام 2011، في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير.

ولفت الموقع إلى أن الجنزوري هو صاحب الخطة العشرينية، التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

ولقب الجنزوري بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنه شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي، وقبل توليه رئاسة الوزراء أصبح وزيرا للتخطيط ثم نائبا لرئيس الوزراء.

وكان من أبرز المشروعات القومية التي بدأها الجنزوري مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، إضافة إلى مشروع غرب خليج السويس.