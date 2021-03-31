بي انفستمنتس القابضة تحقق 278.1 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة في 2020

فاروق يوسف _ حققت شركة بي انفستمنتس القابضة، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بلغ 278.107 مليون جنيه، مقابل 173.762 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت الإيرادات بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم إلى 370.258 مليون جنيه، مقابل 230.663 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 1.78 جنيه مقابل 1.07 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت بي انفستمنتس القابضة صافي ربح بقيمة 222.66 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 68.492 مليون جنيه في 2019.

وسجلت إيرادات بقيمة 298.234 مليون جنيه، خلال العام الماضي، مقابل 123.9 مليون جنيه بالعام السابق عليه.