الليرة التركية تواصل التراجع وتهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر

وكالات _ سجلت الليرة التركية هبوطا قويا للأسبوع السادس على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر الماضي تزامنا مع استمرار المخاوف حيال الاقتصاد التركي وتضرره بقوة من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية للبنك.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت الليرة التركية بقوة من مستويات 8.0015 إلى مستويات 8.4572، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي، ويتم تداول زوج الدولار ليرة عند مستويات 8.3413 حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإقالة نائب محافظ البنك المركزي المصري مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلا له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي المصري ناجي إقبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له، وهو ما أثر سلبيا على تحركات الليرة التركية في ظل المخاوف من التدخلات السياسة في السياسة النقدية للبنك.