مال وأعمال

الليرة التركية تواصل التراجع وتهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ سجلت الليرة التركية هبوطا قويا للأسبوع السادس على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر الماضي تزامنا مع استمرار المخاوف حيال الاقتصاد التركي وتضرره بقوة من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية للبنك.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت الليرة التركية بقوة من مستويات 8.0015 إلى مستويات 8.4572، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي، ويتم تداول زوج الدولار ليرة عند مستويات 8.3413 حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإقالة نائب محافظ البنك المركزي المصري مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلا له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي المصري ناجي إقبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له، وهو ما أثر سلبيا على تحركات الليرة التركية في ظل المخاوف من التدخلات السياسة في السياسة النقدية للبنك.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تواصل التراجع وتهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا