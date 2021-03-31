خسائر البورصة ترتفع إلى 1.38% بضغط مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.38%، ليتداول عند مستوى 10591 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.63%، ليتداول عند مستوى 58.01 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96% و 1.01% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 521.888 مليون جنيه على 170 شركة من خلال 18.843 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك لعدد 60 ألف سهم بقيمة إجمالية 556.2 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل ارتفاع 37 بينما لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 14.907 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 17.3 مليون جنيه، مقابل 2.392 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.086 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.605 مليون جنيه، مقابل 3.519 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.993 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 36.525 مليون جنيه، مقابل 3.532 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.39%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.17%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 7.63%.

بينما تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.86%، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 4.45%، ثم سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 3.84%.