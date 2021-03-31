سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في غالبية البنوك خلال تعاملات اليوم

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هبة عبد الله – انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بصورة طفيفة بمقدار قرشا واحدا في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى.
وانخفضت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر والمصرف العربي الدولي قرشا واحدا، لتسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع بالأمس.
كما تراجع الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي الدولي وQNB – الأهلي وHSBC قرشا أيضا إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.
بينما استقر الدولار ببنك الإسكندرية عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، كما ظل الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 للبيع.
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