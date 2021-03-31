حسن علام للتكنولوجيا تفوز بعقد تصميم وتنفيذ مصنع زيت الجوجوبا لشركة سرايا اليابانية

بكر بهجت _ فازت شركة حسن علام للتكنولوجيا “HAT”، التابعة لشركة حسن علام القابضة، بعقد تصميم وتنفيذ الأعمال المتكاملة لإنشاء مصنع زيت الجوجوبا التابع لشركة “سرايا اليابانية”، والذي يقام في العين السخنة.

وقال بيان للشركة، إن، المصنع يعد ضمن مجمع صناعي يضم ثلاثة مصانع تعمل على تصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية والمطهرات والمحليات الطبيعية.

وقال المهندس علي المهدي الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للتكنولوجيا، إن التعاون مع شركة سرايا اليابانية في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في أعمالها في مصر والمنطقة من خلال الشراكات المحلية والدولية، ويشكل المشروع إضافة جديدة إلى محفظة الشركة.

وأضاف أن هذا المجمع الصناعي هو الأول من نوعه بمنطقة العين السخنة والذي يسهم بدوره في خطة ومنظومة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال “يوسوكي سرايا” رئيس شركة سرايا اليابانية، إن الشركة تسعى من خلال التعاون مع شركة حسن علام للتكنولوجيا كشركة مصرية تعمل وفق المقاييس العالمية لتنفيذ الأعمال التقنية لمصنع زيوت الجوجوبا والتي تأتي في إطار تنفيذ مجمع لصناعة الغذاء الصحي ومستحضرات التجميل والأدوية ، على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع بالعين السخنة.

وأضاف أن مصر ستصبح مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتسويق لمنتجات شركتنا على المستويين الإقليمي والقاري ، وأن الشركة حريصة على زيادة استثماراتنا في مختلف القطاعات الإنتاجية المتعلقة بمنتجات الصحة العامة في الفترة القادمة، حيث تقوم سرايا بتطوير وتصنيع وبيع منتجات الصحة والنظافة، كما تقدم استشارات حول المنتجات الغذائية للأنظمة الصحية المختلفة”.

هذا ويضم المجمع الصناعي ثلاثة مصانع مختلفة، مصنع متخصص في استخراج الزيوت من نبات الجوجوبا لاستخدامه في مستحضرات التجميل، وآخر لإنتاج السكر الخالي من السعرات الحرارية “لاكانتو”، ومصنع لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية والمطهرات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 1500 فرصة عمل للشباب في مصر.