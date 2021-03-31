شركة تمويلي تحصل على 100 مليون جنيه من بنك الإعمار الأوروبي

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أمنية إبراهيم – كشف عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، عن حصول الشركة على تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
وأوضح أبو العزم، على هامش مؤتمر تعقده الشركة الآن لإعلان نتائج أعمال 2020، أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة يتضمن حزمة مساعدات فنية، إلى جانب تقديم عدد من الدورات التدريبية للسيدات أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أبو العزم: “تمويلي هي أول شركة في سوق التمويل متناهي الصغر تحصل على تمويل أجنبي من مؤسسة مالية دولية في السنة الثالثة من عمر الشركة.
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