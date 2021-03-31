أحمد خورشيد: 140% نموا في تمويلات الشركة خلال عام جائحة كورونا

أمنية إبراهيم – قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة حققت نموا في محفظة التمويلات بمعدل 140% خلال عام أزمة جائحة كورونا، وضخت تمويلات بحوالي ملياري جنيه.

وأضاف خورشيد في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الأعمال، أن الشركة تستهدف استكمال خططها التوسعية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الفروع إلى نحو 70 فرعا بنهاية عام 2020 مقابل 47 فرعا في نهاية العام السابق له.

وتابع خورشيد، أن تمويلي تستهدف زيادة فروعها إلى 100 فرعا بنهاية العام الجاري 2021، وبدء إتاحة التمويل في القاهرة عبر افتتاح عددا من الفروع.