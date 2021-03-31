بنك القاهرة يحقق 3.2 مليار جنيه صافي أرباح في 2020 ونمو إجمالي الإيرادات 19%

أعلن بنك القاهرة عن نتائج أعماله المستقلة خلال عام 2020 محققا صافي أرباح 3.2 مليار جنيه، حيث إستمر البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2020.

وسجل بنك القاهرة صافى أرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليار جنيه، ونمت إجمالى الإيرادات إلى 12 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2019, بنسبة نمو بلغت 19%.

وإرتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلي 5.8% مقابل 5.2% في 2019 ليصل صافى الدخل من العائد إلى 10 مليار جنيه مقاربل 8.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019 وبنسبة نمو بلغت 20%.

كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 4% ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن عام 2020 يعد تحدياً كبيراً نجح القطاع المصرفى المصرى فى إجتيازه وبجدارة من خلال التخفيف من التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكد فايد أن المبادرات الإستباقية التى أطلقها البنك المركزى منذ بداية الأزمة تشكل داعماً رئيسياً للإقتصاد المصرى فى مواجهة كافة التحديات.

وأعرب “فايد” عن اعتزازه بنتائج أعمال بنك القاهرة خلال عام 2020، والتي تعكس قوة أداءه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الإئتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.

وتابع: “تحسباً للآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا استمر البنك في اتخاذ التدابير والإجراءات الإستباقية بتدعيم رصيد المخصصات بحوالي 2.4 مليار جنيه وهو ما يفوق ضعف ما تم تكوينه في عام 2019، وذلك ضمن اجراءات التحوط التي اتخذها البنك لإدارة المخاطر في ظل التأثر بالظهور المفاجئ للأزمة مدعومة بالإدارة الإستباقية والمتزنة لمختلف أنواع المخاطر”.

ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى 57% نهاية 2020 مقابل 52% في 2019

وأشار إلى المؤشرات الإيجابية فيما يخص إلتزام العملاء بسداد إلتزاماتهم المالية رغم إستمرار جائحة كورونا والتى تتضح من خلال نسبة القروض غير المنتظمة والتى بلغت 4% عام 2020، مما يؤكد على إيجابية مؤشرات جودة الأصول.

وأكد رئيس بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية حيث بلغت إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 57% بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 52% بنهاية ديسمبر 2019.

وارتفعت محفظة الشركات الكبرى لتصل إلي نحو 44 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019، كما إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.8 مليار جم بمعدل نمو 34.4% عن العام المالي 2019 لتصل اجمالي المحفظة الى نحو 34.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق نسبة نمو 6% في نهاية شهر ديسمبر2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ اجمالي المحفظة 14.7 مليار جنية في نهاية من العام الجاري 2020 ، مقابل 13.9 مليار جنية في نهاية ديسمبر عام 2019، هذا بالإضافة الى زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 30 مركز في كافة أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، أشار “فايد” إلى أن المحفظة حققت نمواً بلغ 12 مليار جنيه بمعدل 8% لتقفز من 151 مليار جنيه إلي 163 مليار جنيه بنهاية 2020 نتيجة قيام البنك بتقديم باقة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتى تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

وفى إطار جهود البنك المتواصلة فى مجال التحول الرقمى والتى يحرص البنك على تطبيقها منذ بداية عام 2018 ، نجح البنك فى إطلاق باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية، ومن أبرزها الموبايل البنكى والإنترنت البنكى والاتى شهدتا طفرة في عدد العملاء المشتركين بالخدمة خلال عام 2020 وصولاً إلي 67 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 570% مقارنة بعام 2019، إلى جانب إعادة هيكلة محفظة “قاهرة كاش”، حيث ارتفع استخدام العملاء للمحفظة من بضعة الأف معدودة لتتجاوز قاعدة العملاء 500 ألف عميل بنسبة إستخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى.

وحصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني.

كما شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهري يصل إلي 39% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى “34,514” تاجر حتي نهاية 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزي المصري المصري في يونيو 2020 وقد تم تفعيل تجارجدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 54% من إجمالي عدد التجار التي تم الإستحواذ عليهم حتي نهاية عام 2020.

كما شهد عام 2020 توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “اتصالات مصر” يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة – بإعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدي بنك القاهرة لكل من محفظتى “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.

وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية عام 2020 نحو136 ألف بطاقة بزيادة قدرها 33% وبرصيد يقدر بنحو 576 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 55% عن عام 2019، فيما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 2.4 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019.وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 137% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019.

ويجري العمل على تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية مما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

كما قام البنك بإفتتاح أول فرع رقمى، مع الاستمرار فى التوسع الجغرافى من خلال افتتاح الفروع الجديدة وتطويرالفروع القائمة حيث تبلغ شبكة فروع البنك 241 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، كما بلغ عدد ماكينات الصارف الآلى للبنك بنهاية عام 2020 نحو 1050 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 700 ماكينة صارف آلى جديدة بنهاية 2021.

وشارك البنك فى فعاليات الإحتفال باليوم الدولى للشباب من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة الشباب والمرأة ، إلى جانب إصدار حساب جارى مخصص لخدمة منظومة المعاشات بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لتحويل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومى.

وتركزت سياسة البنك خلال عام 2020 فى مجال العمل المجتمعى على دعم العديد من القطاعات ومن أبرزها مبادرات التدريب والتشغيل من خلال توفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة ومنها تقديم 2000 قرض حسن للشرائح الأكثر إستحقاقاً وتوفيرمشروعات انتاجية لذوي الإحتياجات الخاصة، وتبنى مشروع “المهنة الواحدة” بإحدى قرى محافظة قنا، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات وامدادها بالأجهزة الطبية في شتى محافظات الجمهورية ومنها مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى بنها الجامعى ومستشفى أهل مصر للحروق ومؤسسة د. مجدى يعقوب للقلب وغيرها.

وفى مجال الحفاظ على البيئة أطلق البنك مبادرته ” bGreen والتى ساهمت فى تنفيذ مشروعات بيئية عديدة أبرزها مبادرات تنظيف الشواطئ ونشر الوعى البيئي بين الطلاب داخل 150 مدرسة، وغيرها، إلى جانب إطلاق قوافل الخير والشتاء كإعتياد سنوى يتبناه البنك، وفى مجال التعليم، قام البنك بتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة والأكاديمية البحرية وجامعتى زويل والنيل.

ودعماً للقطاع الرياضى حرص البنك على دعم الأبطال الرياضيين فى مختلف المجالات، بالإضافة للمشاركة فى مبادرة “دراجتك..صحتك” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما قام البنك بدعم المشروعات التى يقوم بتمويلها “صندوق تحيا مصر”، وخلال أزمة كورونا، قام البنك بضخ 40 مليون جنيه ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر، وتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين، إلى جانب توفير أجهزة تنفس صناعى للمصابين وأطقم وقائية للأطباء والممرضين بالمستشفيات الأكثر إحتياجاً، مع تقديم المساعدات الغذائية لـ22 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة، والمشاركة فى رعاية مبادرة وزارة الشباب والرياضة لرفع درجة الوعى بين المواطنين بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

هذا وقد أعلنت وكالة CI Rating للتصنيف الإئتمانى تأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلي تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصرى إستناداً إلى مواطن القوة التى يتمتع بها البنك ونجاحه فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إلى جانب إرتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع المرتفعة التى يمتلكها البنك.

هذا وقد شهد عام 2020 تصدر بنك القاهرة لتصنيفات كبرى مؤسسات التقييم العالمية تقديراً لما حققه من أداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفى بالبنك ومنها جوائز مجلة “The European” العالمية كـ”أفضل بنك مصري في “إدارة الخزانة” ..وفى مجال تقديم “معاملات الصرف الأجنبى”..وأدوات الدخل الثابت” وإدارة السيولة” لعامى 2020/2021، وجائزة “Global Finance Magazine” كأفضل أمين حفظ محلى “Best Sub-Custodian in Egypt” لعام 2020.

كما حصدت مجموعة الخزانة وأسواق المال أيضاً المركز الأول فى تصنيف مجلة International Business بإعتباره الأفضل فى “معاملات الصرف الأجنبى” و”إدارة الخزانة” لعام 2020.

وفى مجال التجزئة المصرفية، حصل البنك على جائزة أفضل ابتكار فى الخدمات المصرفية للأفراد فى مصر من مجلة International Banker، كما حصلت محفظة قاهرة كاش على جوائز مؤسسة “ماستر كارد” العالمية لما حققته محفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش” من آداء متميز على مدار عام 2019، بإعتبارها “المحفظة الأسرع نمواً” و”الأعلى نمواً فى عدد المعاملات”.

كما استحوذت “قاهرة كاش” على المركز الثالث من حيث الحصة السوقية لحجم المحفظة علي مستوي البنوك المقدمة لخدمة المحافظ الإلكترونية، إلى جانب حصول المحفظة على جائزة مجلة Global Economics كأفضل محفظة رقمية فى مصر لعام 2020.

وأعلنت International Finance Magazine حصول البنك للعام الثانى على التوالى على تصنيفى الأفضل في «معاملات الصرف الأجنبي» و«المعاملات المصرفية الدولية».

كما تصدر البنك تصنيف “الأفضل فى المسئولية الإجتماعية” و”الأكثر استدامة بشمال أفريقيا” من مجلتى “Global Economics” و”International Investor” العالميتين، وجوائز مجلة Global Brands كـ “أفضل العلامات التجارية من حيث التفاعل مع العملاء”، و”أفضل مبادرات المسئولية المجتمعية لتمكين المرأة فى مصر”.

كما حصل البنك على جائزة مجلة The Banking Executive الصادرة عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بإعتباره”البنك الأسرع نمواً وتطوراً لعام 2020.