الحكومة توافق على التعاقد مع شركة أي فريندس سبورت لإقامة مراكز شبابية بدول إفريقيا

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وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، خلال اجتماعه رقم 138 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها.
وقال بيان الحكومة إن ذلك يأتي في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي.
وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية.
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