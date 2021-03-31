وفا للتأمين تتفق مع معهد ESSEC لإدارة الأعمال على تدريب 150 كادر إداري بالمجموعة

دوت الخليج – وقعت مؤسسة وفا للتأمين ومعهد “ESSEC” لإدارة الأعمال اتفاقا للشراكة في مجال تدريب الكوادر الإدارية والقيادات.

وأفادت مجموعة وفا للتأمين، في بيان اليوم الأربعاء، بأن الشراكة تهدف إلى إطلاق برنامج لتدريب ولتطوير المهارات الإدارية والقيادية، لثلاثين من كبار المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة وفا للتأمين سنوياً.

وأضافت أن الهدف من ذلك تدريب 150 كادر إداري من الشركة الأم وكذلك من مختلف الشركات التابعة الناطقة بالفرنسية والإنجليزية على مدى مدة الشراكة التي تبلغ خمس سنوات.

وأشارت إلى أن معهد ESSEC لإدارة الأعمال يقدم خدمة متكاملة في مجالات الإدارة وإعادة الهيكلة والندوات والمؤتمرات والدورات والبرامج التعليمية التي تم بناؤها في إطار برنامج أعد خصيصا لتنمية القدرات البشرية بمجموعة وفا للتأمين وهو برنامج Wafa lead الذي يتضمن دورتين تدريبيتين:

• دورة وفا للقادة الناشئين للمديرين التنفيذيين والقيادات الشابة.

• دورة وفا للإدارة المتقدمة لكبار المديرين والقيادات .

ونوهت وفا للتأمين، باستفادة الملتحقين بالدورات في المستقبل من سلسلة من الحلقات الدراسية، مما يؤهلهم لتولي المناصب الإدارية العليا وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الحديثة لمجتمع من المديرين والقادة يكون شاملاً وفعالاً على حد سواء. وسيبدأ أول دورتين في أبريل 2021.

وتهدف وفا للتأمين إلى تمكين قادتها وموظفيها من الاستفادة من هذه الشراكة، من خلال دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياجاتهم كرواد أعمال وسفراء لوفا للتأمين.

“ESSEC” أفريقيا هي واحدة من أفضل معاهد إدارة الأعمال في أوروبا والعالم، والتي افتتحت فرعها في أفريقيا في أبريل 2017، ويضم حرمًا جامعيًا حديثًا في العاصمة المغربية الرباط، ويوفر بيئة مثالية للتعلم والابتكار للطلاب والمهنيين.

وقال “Hugues Levecq” نائب عميد “ESSEC أفريقيا” ومدير “ESSEC BBA العالمية”، إن وجود المعهد في المغرب يمثل التزاما تجاه أفريقيا حيث يقدم للمتعلمين والشركاء فرصة لانفتاح حقيقي على القارة من خلال الدورات الأكاديمية التي تركز على القضايا الأفريقية، والتحالفات مع المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الشهيرة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التدريب والتعاون.

وأضاف، أنه فيما يتعلق ببرنامج Wafa Lead “هذه الدورة التي تجمع بين الدعم الأكاديمي والعملي والشخصي، سوف تعاون المديرين نحو القيادة المسؤولة والبناء على القواسم المشتركة بين مؤسستين مرموقتين هما وفا للتأمين وESSEC، مما يساعد على تعزيز الهوية الإدارية ضمن مجموعة وفا للتأمين وأن الالتزام والتمسك بالرؤية والقيم المشتركة سيضع أيضاً الأساس لبناء بيئة إدارية تتماشي مع طبيعة العمل علي المستوي الدولي.

وذكر البيان، أن توقيع هذه الاتفاقية يتزامن مع تأسيس أول فروع الوفاء لتأمينات الحياة بمصر ليضعها في مصاف شركات التأمين الرائدة في مصر وبدء نشاطها في السوق المصري الواعد في مجال التأمين.