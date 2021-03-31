مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد

أقر مجلس الوزراء عدة إجراءات تتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وذلك خلال اجتماعه رقم 138 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووافق المجلس على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

وتم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.

كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة.

وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و 100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.

كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.