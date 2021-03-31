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إياتا يطلق تطبيق تصريح السفر الرقمي على منصة آبل منتصف أبريل

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_ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم الأربعاء، إن تصريح سفر رقميا لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة آبل في منتصف أبريل.

وكان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حاليا بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس.

وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي لمنظمة إياتا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إنه من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة أبل في 15 أبريل تقريبا، ثم في وقت لاحق على منصة أندرويد.

وقال العوضي “لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات”.

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كانت شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، ومقرها بريطانيا، قد قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق “إياتا” على مسار لندن إلى بربادوس بدءا من 16 أبريل.

وقالت بربادوس إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولا لتصريح رقمي بدلا من الوثائق الورقية.

ويقول “إياتا” إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول. وقال العوضي “عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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