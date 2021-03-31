مال وأعمال

: بوش ستبيع كامل حصتها في أمون للأدوية إلى ADQ القابضة مقابل 740 مليون دولار

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قالت شركة صناعة العقاقير الكندية بوش هيلث كومبانيز اليوم الأربعاء، إنها ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية إلى شركة أبوظبي القابضة ADQ ومقرها أبوظبي مقابل نحو 740 مليون دولار، شاملة الدين.

وأعلنت أبوظبي القابضة ADQ عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» من بوش هيلث كومبانيز.

ونوهت أن الصفقة ستتم من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة»(ADQ) عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1% من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية.

وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

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وقال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية، أن الشركة نجحت منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر.

أضاف أن هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتستبها أمون على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات القابضة ADQ التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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