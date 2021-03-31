البورصة تتراجع إلى 10568 نقطة والتجاري الدولي يفقد أكثر من 2%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.6%، وأغلق عند مستوى 10568 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 2.02%، وأغلق عند مستوى 57.78 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.94%، و 1.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.214.582 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 38.626 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك لعدد 60 ألف سهم بقيمة إجمالية 556.2 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة مقابل ارتفاع 51 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 144.980 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 153.896 مليون جنيه، مقابل 8.916 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 78.133 مليون جنيه، منها 50.990 مليون جنيه للأفراد، و27.142 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 66.846 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 76.130 مليون جنيه، مقابل 9.283 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 70.14% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 20.16% والعرب على 9.7% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 34.65% من تعاملات اليوم مقابل 65.34% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.90%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.87%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 8.64%.

بينما تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.94%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.17%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.39%.