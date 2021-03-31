الأسهم الأمريكية ترتفع بداية التعاملات وسط تفاؤل حيال خطط بايدن للإنفاق

– رفعت شركات التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة اليوم الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة من الرئيس جو بايدن، وتتطلع السوق عموما إلى تحقيق مكاسب لربع السنة الرابع على التوالي. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.1 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليصل إلى 33116.04 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.7 نقطة أو 0.22 بالمئة مسجلا 3967.25 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 77.2 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 13122.573 نقطة.

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