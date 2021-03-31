شركة تمويلي تحقق صافي ربح 51.5 مليون جنيه في 2020 بزيادة 75%

حققت شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، نموا نسبته 75% في صافي الأرباح خلال عام 2020، لتبلغ نحو 51.5 مليون جنيه.

وقال عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأعمال اليوم الأربعاء، إن أرباح عام كورونا سجلت قفزة واضحة مقارنة بالعام السابق له 2019، حيث بلغت 29.5 مليون جنيه.

وتابع أبو العزم، أن إجمالي التمويلات التي منحتها الشركة بلغت 2.64 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في نهاية 2019، بنسبة نمو 139%، فيما ارتفع الرصيد القائم للمحفظة من 699 مليون جنيه إلى 1.07 مليون جنيه.

وأوضح أبو العزم، أن أعداد المستفيدين من التمويل قفز من 55 ألف في 2019، إلى 75 ألف عميل في نهاية 2020، وتمثل السيدات 42% من إجمالي قاعدة المستفيدين من تمويلات الشركة.

وقال أبو العزم، إن نجاح تمويلي في تحقيق قفزة في المؤشرات خلال عام الجائحة جاء نتيجة لاستراتيجية عمل إدارة الأزمات التي أتاحت لها التغلب على تداعيات كوفيد 19 على مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى قطاع التمويل متناهي الصغر بصفة خاصة.

وأوضح أن استراتيجية الشركة تستهدف بالدرجة الأولى تقديم خدمات مالية متطورة ومساندة العملاء بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأقل حظا في الحصول على التمويل، ومساعدتهم على سرعة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الرسمية للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

وأكد أن استراتيجية الشركة تركز على تعظيم القيمة الاستثمارية لها بما يعود إيجابيا على مساهميها من ناحية، ويساعدها على مواصلة تطوير أداؤها ودورها في خدمة صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر من ناحية أخرى.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تمويلي أن الاستجابة السريعة والمرنة لمتغيرات السوق والتيسير على العملاء وتقديم منتجات ائتمانية متطورة وتلبي احتياجات المجتمع لعب دورا بارزا في نتائج أعمال العام الماضي.

وعن خطط تمويلي للعام 2021، قال أبو العزم إن الشركة ستركز على ثلاثة محاور أولها التوسع الجغرافي في المحافظات بالوجهين القبلي والبحري للوصول إلى شرائح أوسع، والمحور الثاني يتمثل في التوسع التكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي في العمليات بينما يتمثل المحور الثالث في التوسع في تقديم منتجات ائتمانية جديدة في مقدمتها طرح منتج التمويل الأصغر النانو فاينانس ومنتج التمويل المتجدد.

من جهته قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إن نتائج ومؤشرات 2020 والنمو الكبير رغم التحديات والتداعيات الصعبة لجائحة كورونا، هي ثمرة جهود توسعية كبيرة نفذتها الشركة على مدار العام وفي مقدمتها التوسع الجغرافي حيث ارتفع عدد فروع الشركة من 47 فرعا تغطي 11 محافظة في نهاية العام 2019، إلى 71 فرعا تغطي 15 محافظة في نهاية 2020.

وأشار خورشيد، إلى ارتفاع عدد العاملين بالشركة من 891 موظف إلى 1450 في ذات الفترة، مؤكدا أن أداء موظفي الشركة ساهم بشكل رئيسي في زيادة الربحية في الوقت الحرج الذي مر به السوق.

وأكد خورشيد أن الجهود المساندة للمساهمين وخطط العمل التي وضعتها الإدارة العليا للشركة حافظت على الأداء المتوازن في عام الجائحة ومكنت الشركة من مواصلة خططها الطموحة والهادفة لاحتلال مكانة متقدمة في سوق التمويل متناهي الصغر.

وتابع أن الشركة قامت بتوفير تمويل لأكثر من 111 ألف عميل بنسبة نمو 91% مقارنة بالعام السابق 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن تمويلي حرصت على عقد العديد من الشراكات المثمرة في عام 2020 حيث وقعت بروتوكولات تعاون مع عدة هيئات لتيسير السداد عن بعد ومنها هيئة البريد وشركات مصاري وبي وضامن للدفع الإلكتروني.

تأسست شركة تمويلي عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه، ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.