العربية: القاهرة وضعت جدولا زمنيا للانتهاء من مفاوضات سد النهضة

أوردت شبكة العربية، في نبأ عاجل، أن القاهرة وضعت جدولا زمنيا للانتهاء من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وذكرت العربية عن مصادر أن القاهرة والخرطوم تطالبان إثيوبيا بالتعهد بوقف الملء قبل استئناف المفاوضات.

كما أشارت إلى أن القاهرة ستجري مفاوضات خلال أيام مع الاتحاد الأوروبي حول سد النهضة.

كما نوهت إلى أن مصر والسودان تجريان اتصالات مع واشنطن لشرح موقف البلدين من ازمة السد.