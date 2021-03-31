صافي أرباح جلاكسو سميثكلاين يتراجع إلى 28.13 مليون جنيه في 2020

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فاروق يوسف – انخفض صافي الأرباح المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين خلال عام 2020 ليسجل 28.13 مليون جنيه، مقابل 142.606 مليون جنيه خلال عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
ووفقا للمؤشرات المالية التي أرسلتها الشركة للبورصة، ارتفع صافي المبيعات إلى 1.992 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.704 مليار جنيه في 2019.
وانخفض مجمل الربح إلى 779.884 مليون جنيه في العام الماضي، نظير 850.683 مليون جنيه خلال العام السابق عليه.
وبلغت تكلفة المبيعات 1.212 مليار جنيه للعام الماضي، مقابل 853.346 مليون جنيه عام 2019.
وعلى صعيد مستوى الأعمال المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح 43.99 مليون جنيه في العام الماضي، مقارنة بنحو 153.237 مليون جنيه في عام 2019.
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