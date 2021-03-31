البورصة توافق على قيد أسهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية برأسمال 115.47 مليون جنيه

فاروق يوسف – أعلن مجلس إدارة البورصة عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال).

وأوضحت البورصة، في بيان، أن رأس مال الشركة المصدر يبلغ 115.471.700 جنيه موزع على 577.358.500 سهم بقيمة إسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وأفادت بأن أسهم الشركة ستدرج على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين القادم، أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمس أيام عمل علما بأن فترة انتهاء الإعلان يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذًا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي :

( ص1) 577.358.500 سهم × 20 قرشا = 115.471.700 جنيه مصري.

ثالثا: تم تخصيص “Ticker Symbol” للشركة وهو MCRO.CA

رابعا: أن يتم تسكين الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية” .

خامسًا: تلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها.

وتابع: واذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة.

ويتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وأوضحت البورصة أن القيد سيكون في إصدار واحد، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22 يناير من عام 2014، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.

وأكدت البورصة عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل حتي بدء التداول علي هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة.