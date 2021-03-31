القابضة ADQ تستحوذ على آمون للأدوية ضمن منصة الاستثمار مع صندوق مصر السيادي

فهد حسين – أعلنت القابضة (ADQ) التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اليوم، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” (آمون) من شركة “باوش للصحة”.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ”القابضة” (ADQ) إنها تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتابع: وبالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى.

وأضاف: “فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع. وستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ”القابضة” (ADQ) إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.”

وأضاف القاسم: “إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازت وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.”

كانت نشرة دوت الخليج قد انفردت قبل أسابيع بالكشف عن دراسة صندوق مصر السيادي الاستثمار بحصة أقلية في حدود 10% في صفقة استحواذ ADQ على آمون.

ومن جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة آمون للصناعات الدوائية: “نجحت الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر”.

وتابع: “ونعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات “القابضة” (ADQ) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة”.

وضمن محفظة شركاتها العاملة في قطاع الصحة والدواء في إمارة أبوظبي، تقود “صحة” التابعة لـ”القابضة” (ADQ) جهود توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.

كما تساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة “بيور هيلث” لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن “القابضة” (ADQ) من خلال الاستحواذ الأخير على شركة “فارماكس للأدوية” على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة “بيوكون بيولوجيكس المحدودة”، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.

سيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم “القابضة”(ADQ) عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 بالمائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية.

وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتشتهر شركة “آمون” بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم فى علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة.

وتشمل قائمة المنتجات الرئيسية للشركة كل من دواء “هاي بيوتك” و”أنتينال” و”ألفينترن” و”نيوروتون”. ويعمل لدى شركة “آمون” أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.