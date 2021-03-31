القابضة ADQ تستحوذ على آمون للأدوية ضمن منصة الاستثمار مع صندوق مصر السيادي

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – أعلنت القابضة (ADQ) التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اليوم، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” (آمون) من شركة “باوش للصحة”.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ”القابضة” (ADQ) إنها تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتابع: وبالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى.
وأضاف: “فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع. وستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ”القابضة” (ADQ) إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.”
وأضاف القاسم: “إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازت وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.”
كانت نشرة دوت الخليج قد انفردت قبل أسابيع بالكشف عن دراسة صندوق مصر السيادي الاستثمار بحصة أقلية في حدود 10% في صفقة استحواذ ADQ على آمون.
ومن جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة آمون للصناعات الدوائية: “نجحت الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر”.
وتابع: “ونعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات “القابضة” (ADQ) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة”.
وضمن محفظة شركاتها العاملة في قطاع الصحة والدواء في إمارة أبوظبي، تقود “صحة” التابعة لـ”القابضة” (ADQ) جهود توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.
كما تساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة “بيور هيلث” لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن “القابضة” (ADQ) من خلال الاستحواذ الأخير على شركة “فارماكس للأدوية” على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة “بيوكون بيولوجيكس المحدودة”، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.
سيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم “القابضة”(ADQ) عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 بالمائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية.
وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.
وتشتهر شركة “آمون” بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم فى علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة.
وتشمل قائمة المنتجات الرئيسية للشركة كل من دواء “هاي بيوتك” و”أنتينال” و”ألفينترن” و”نيوروتون”. ويعمل لدى شركة “آمون” أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة ADQ تستحوذ على آمون للأدوية ضمن منصة الاستثمار مع صندوق مصر السيادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.