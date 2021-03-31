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سلطنة عمان تقلص حضور الموظفين وتعلق الأنشطة الرياضية لمواجهة كورونا

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العربية دوت نت – قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل بنسبة 50%.

وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة بداية من الغد لمواجهة كورونا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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