سلطنة عمان تقلص حضور الموظفين وتعلق الأنشطة الرياضية لمواجهة كورونا

العربية دوت نت – قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل بنسبة 50%. وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة بداية من الغد لمواجهة كورونا.

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