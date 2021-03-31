التضخم يواصل الارتفاع بمنطقة اليورو في مارس

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سي إن بي سي- سجل التضخم بمنطقة اليورو، خلال مارس، زيادة جديدة يُرجح أن تكون مؤقتة لكنها قد تدفع نمو أسعار المستهلكين لأعلى من 2% التي يستهدفها البنك المركزي المصري الأوروبي في وقت لاحق من العام.
وأظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الأربعاء 31 مارس تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 1.3% في مارس من 0.9% في الشهر السابق، وذلك بعد سلسلة قراءات سلبية في أواخر العام الماضي وبما يتفق مع توقعات المحللين.
ارتفع التضخم بفعل أسعار أعلى للطاقة والأغذية الطازجة، لكن تكاليف الخدمات كانت منسجمة مع الرقم الرئيسي في حين تراجع التضخم في قطاع السلع الصناعية غير الطاقة تراجعا حادا.
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