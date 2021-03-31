البنك الأهلي يطلق مسابقة فنية للبورتريه بجائزة مالية قيمتها 30 ألف جنيه

دوت الخليج – يطلق البنك الأهلي المصري مسابقة فنية لرسم بورتريهات لرؤساء مجالس إدارة البنك السابقين الذين تولوا رئاسة البنك في الفترة من 1940 حتى 2013، وذلك تزامنا مع قرب افتتاح مقره البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المسابقة تستهدف تنشيط الحركة الفنية والثقافية بين مختلف فئات المجتمع المصري واكتشاف وتشجيع المواهب الفنية.

وأشار إلى عرض اللوحات الفائزة في قاعة اجتماعات مجلس إدارة البنك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل به حاليا بحي البنوك؛ تخليدا لدورهم البارز في خدمة اقتصاد مصر في مختلف مراحله وبتعدد الظروف التي مر بها.

وأكد عكاشه أن البنك سيقدم جوائز مالية تبلغ قيمة الجائزة 30 ألف جنيه عن كل عمل فني للفائزين في المسابقة والتي يصل عددها إلى 15 بورتريه.

ومن جانبها، أشارت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك سيستعين بلجنة تحكيم قوية وتمتاز بالمصداقية والشفافية في تقييم الأعمال الفنية المقدمة والمسابقة تحت إشراف نهال وهبي الرئيس والمؤسس لشركة سكوير للاستشارات الفنية والمشرف على مشروع “إحياء تراث البنك الأهلي المصري”.

ويبدأ البنك في استقبال طلبات الاشتراك وسابقة الأعمال اعتبارا من منتصف أبريل الجاري ولمدة شهر، على أن يبدأ بعدها تقييم المختارين للتقدم للمسابقة، ليتم يوم 25/6/2021 تزامنا مع عيد تأسيس البنك إجراء سحب عشوائي لتحديد اعمال البورتريهات لكل فنان لتنفيذ الأعمال الفنية، وتليها مرحلة تقييم الأعمال المقدمة.

وأضافت أنه سيتم في أوائل أكتوبر القادم الإعلان عن الفنانين الفائزين، على أن يتم بعد استلام البورتريهات الفائزة إقامة معرض شامل للأعمال التي تقدم بها الفنانون المشاركون في المسابقة، إضافة إلى تنفيذ كتالوج فني متضمنا جميع الأعمال المشاركة، تقديرا من البنك للجهد المبذول طوال مراحل المسابقة.