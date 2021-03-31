مصر والسودان ينفذان التدريب الجوي المشترك نسور النيل 2 بمشاركة عناصر من الصاعقة

دوت الخليج – انطلقت اليوم فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان “نسور النيل 2”. وتجري المناروات في قاعدة “مروي” الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

ونفذت القوات المشاركة بالتدريب عددا من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام .

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة .

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة في التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وتابع سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.