مال وأعمال

ماكرون يعلن توسيع الإغلاق الجزئي ليشمل كامل الأراضي الفرنسية لأربعة أسابيع

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وكالات – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد-19 لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.

وتنص القيود على حظر تجول من الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت جرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات.

وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

وقال ماكرون في خطاب إن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا.

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وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95337 منذ طهور الوباء في البلاد.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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