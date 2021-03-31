إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس الأمريكي بسبب طرد مشبوه

أفاد موقع “إي بي سي نيوز” الأمريكي، الأربعاء، بإخلاء مبنى ملحق بالكونجرس بعد اكتشاف طرد مشبوه. وذكر المصدر أن السلطات الأمنية أخلت مبنى “مكتب بيت رايبورن”، الملحق بـ”الكابيتول”، بسبب طرد مشبوه. وقالت مصادر أمنية لـ”إي بي سي نيوز” إن شرطة الكابيتول طوقت مبنى مكتب الكونجرس الخاص بمجلس النواب في حي “الكابيتول هيل”. وأشارت إلى أنه تم العثور على الطرد المشبوه خارج الغرفة رقم 2043. وأوضحت المصادر أنه تمت إعادة فتح المنطقة منذ ذلك الحين، كما ستفحص السلطات الأمنية جميع الغرف الأخرى. ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى بشأن الطرد.

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