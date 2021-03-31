البنك المركزي المصري يمدد الإعفاء من حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا حتى ديسمبر

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دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري مد فترة إعفاء البنوك من تطبيق حدود تركز محافظ الائتمان لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.
وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري اليوم الأربعاء، إن مد فترة الإعفاء تأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك المركزي المصري للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكان البنك المركزي المصري المصري قد أصدر قرارا في 16 أبريل 2020، نص على إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس الإدارة المؤرخ 6 يناير 2016 والخاص بنسب تركز المحافظ الائتمانية للبنوك لمدة عام ينتهي في 12 أبريل 2021.
وأكد المركزي في خطابه الصادر اليوم، على استمرار البنوك في تطبيق متطلبات التركز والقطاعي.
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