البنك المركزي المصري يمدد الإعفاء من حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا حتى ديسمبر

دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري مد فترة إعفاء البنوك من تطبيق حدود تركز محافظ الائتمان لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.

وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري اليوم الأربعاء، إن مد فترة الإعفاء تأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك المركزي المصري للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد أصدر قرارا في 16 أبريل 2020، نص على إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس الإدارة المؤرخ 6 يناير 2016 والخاص بنسب تركز المحافظ الائتمانية للبنوك لمدة عام ينتهي في 12 أبريل 2021.

وأكد المركزي في خطابه الصادر اليوم، على استمرار البنوك في تطبيق متطلبات التركز والقطاعي.