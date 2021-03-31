رئيس هيئة قناة السويس: خسائر وتعويضات إغلاق المجرى الملاحي قد تصل إلى مليار دولار

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قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الخسائر والتعويضات نتيجة لإغلاق المجرى الملاحي جراء جنوح السفينة العملاقة إيفرجيفن قد تصل إلى مليار دولار.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته شبكة العربية.
كما أشار ربيع إلى استمرار التحفظ على السفينة البنمية إيفر جيفن حتى انتهاء التحقيقات الجارية.
وكان ربيع قد نوه، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إلى أطراف دولية في عملية التحقيق الحارية لمعرفة أسباب الجنوح في عرض القناة وأن تلك التحقيقات لا تقتصر على مصر وحدها.
كما أكد خلال المؤتمر الصحفي أن تعويضات الخطوط الملاحية وأصحاب البضائع التي تأخرت عن الوصول لوجهاتها سيتم تقديرها في وقت لاحق، بعد انتهاء التحقيقات.
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