وزيرة الصحة: مصر تستقبل 854 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا

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دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي.
وأوضحت أن هذه الدفعة تأتي ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة “اليونيسف”، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح “استرازينيكا” حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.
ولفتت إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وتابع مجاهد أن متلقي لقاح أسترازينيكا سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، من تلقي الجرعة الأولى.
وأطلقت وزارة الصحة والسكان، في 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.
كما خصصت الوزارة 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
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