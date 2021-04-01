مال وأعمال

اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ قال وزير اقتصاد اليابان ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل حتى الخامس من مايو.

كان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر يوم الأربعاء من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا