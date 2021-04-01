اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

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وكالات _ قال وزير اقتصاد اليابان ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل حتى الخامس من مايو.
كان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر يوم الأربعاء من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.
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