فاروس تتربع على قمة تعاملات شركات السمسرة في الربع الأول

فاروق يوسف _ تربعت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على قمة تعاملات شركات السمسرة في الربع الأول من 2021 مستحوذة على 13.9% من إجمالي تعاملات السوق. وسجلت فاروس تعاملات في السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة شاملا الصفقات والسندات، بقيمة بلغت نحو 30.24 مليار جنيه في الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

التجاري الدولي تحتل المرتبة الرابعة بـ 5.5% تليها المجموعة المالية 5% ثم مباشر 4.9% وبايونيرز 4.4%

وفي المركز الثاني، جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 8.6% بإجمالي تعاملات بلغت قيمتها نحو 18.786 مليار جنيه، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة الثالثة بتعاملات بلغت نحو 15.386 مليار جنيه، اقتنصت بها 7.1% من إجمالي تعاملات السوق.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة المركز الرابع بحصة سوقية 5.5% عبر تعاملات بلغت قيمتها نحو 12.023 مليار جنيه، ثم المجموعة المالية للسمسرة في المرتبة الخامسة بحصة سوقية 5% وتعاملات بلغت نحو 10.977 مليار جنيه، وجاءت شركة مباشر إنترناشونال لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بحصة سوقية 4.9% وتعاملات بلغت نحو 10.657 مليار جنيه.

وفي المركز السابع جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.4% وتعاملات بلغت نحو 9.479 مليار جنيه، تلتها شركة عربية أونلاين بحصة سوقية 3.2% وتعاملات بلغت نحو 6.932 مليار جنيه اقتنصت بها المركز السابع.

جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع بحصة سوقية 2.9% وتعاملات بلغت نحو 6.284 مليار جنيه، ثم سيجما لتداول الأوراق المالية في المركز العاشر بحصة سوقية 2.4% وتعاملات بلغت قيمتها نحو 5.268 مليار جنيه.