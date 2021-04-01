31.4 % نصيب فاروس من إجمالي تداولات مارس و78.9% من صفقات الشهر

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دوت الخليج _ احتلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية صدارة تعاملات شركات السمسرة في مارس بحصة سوقية 31.4% من إجمالي تداولات السوق، بقيمة بلغت نحو 26.07 مليار جنيه، بفضل الصفقات التي نفذتها الشركة والتي بلغت نحو 24.422 مليار جنيه مثلت نحو 78.9% من إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في السوق.
المجموعة المالية الرابع بـ 5.3%.. هيرميس الخامس بـ 4.9%.. ثم مباشر بحصة 4.2%
وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمرتبة الثانية في قائمة إجمالي تعاملات مارس، بحصة سوقية 6.8% عبر تعاملات قيمتها نحو 5.608 مليار جنيه. منها 2.082 مليار جنيه صفقات نفذتها الشركة خلال الشهر، بنسبة 6.7% من إجمالي صفقات السوق.
واحتلت بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثالث في ترتيب شهر مارس، بحصة سوقية 5.9% عبر تعاملات بقيمة 4.910 مليار جنيه، منها 1.208 مليار جنيه صفقات مثلت 3.9% من إجمالي صفقات السوق. تلتها المجموعة المالية للسمسرة في المركز الرابع من إجمالي التعاملات بحصة سوقية 5.3% بقيمة 4.356 مليار جنيه، منها صفقات بقيمة نحو 94 مليون جنيه فقط تمثل 0.3% من إجمالي صفقات مارس.
وفي المركز الخامس، جاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بحصة 4.9% وإجمالي تعاملات نحو 4.046 مليار جنيه، منها 53.1 مليون جنيه فقط صفقات، مثلت نحو 0.2% من صفقات السوق، ثم مباشر إنترناشونال في المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.2% من إجمالي تعاملات السوق، قيمتها نحو 3.502 مليار جنيه، منها 95.4 مليون جنيه فقط صفقات، مثلت 0.3% من إجمالي صفقات السوق.
وجاءت شركة بايونيرز في المركز السابع بحصة 2.9% من إجمالي التعاملات بقيمة نحو 2.446 مليار جنيه، منها 31.7 مليون جنيه فقط صفقات مثلت نحو 0.1% من إجمالي صفقات السوق، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن بحصة سوقية من إجمالي التعاملات بلغت 2.9% بقيمة نحو 2.386 مليار جنيه، منها نحو 973.9 مليون جنيه صفقات مثلت نحو 3.1% من إجمالي صفقات مارس.
في المركز التاسع جاءت شركة عربية أونلاين بحصة سوقية 2.3% من إجمالي التعاملات بقيمة نحو 1.9 مليار جنيه، منها نحو 23.4 مليون جنيه فقط صفقات مثلت نحو 0.1% من صفقات السوق. ثم جاءت سيجما لتداول الأوراق المالية في المركز العاشر بحصة سوقية من إجمالي التعاملات بلغت 1.8% قيمتها نحو 1.464 مليار جنيه، منها 74.2 مليون جنيه فقط صفقات خلال الشهر مثلت نحو 0.2% من إجمالي صفقات السوق.
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