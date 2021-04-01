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قناة السويس يجدد تنصيب حسين رفاعي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس في جلسته المنعقدة أمس على تعيين حسين أحمد إسماعيل رفاعي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.

وقررت الجمعية العامة العادية للبنك أمس تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات 2021-2024.

ويتكون التشكيل الجديد من تسعة أعضاء هم

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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