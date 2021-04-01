رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس في جلسته المنعقدة أمس على تعيين حسين أحمد إسماعيل رفاعي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك. وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره. وقررت الجمعية العامة العادية للبنك أمس تشكيل مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات 2021-2024. ويتكون التشكيل الجديد من تسعة أعضاء هم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس يجدد تنصيب حسين رفاعي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.