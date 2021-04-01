قناة السويس : العمومية قررت بيع كامل حصة البنك في المهندس للتأمين

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس في جلستها أمس، على الترخيص لمجلس الإدارة ببيع الحصة المتبقية للبنك في رأسمال شركة المهندس للتأمين.

وأفادت البنك في بيان للبورصة اليوم، أن الحصة المتبقية يبلغ عددها 2.291 مليون سهم، ومن المزمع بيعها لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الممثل في عضو مجلس إدارة البنك.

وحددت العمومية سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 33.338 مليون جنيه.

وكان بنك قناة السويس قد قام في 24 يناير الماضي بتقليص حصته في رأسمال شركة المهندس للتأمين من 9.884% إلى 3.064%، لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين، ببيع عدد 5.116 مليون سهم مقابل 74.442 مليون جنيه.

وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن القائمة تتضمن توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 704.326 مليون جنيه بواقع 0.32 سهم لكل أصلي.

وأوضح، أن التوزيع سيترتب عليه زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليون جنيه إلى 2.904 مليارجنيه جنيه ( في حدود رأسمال البنك المرخص به البالغ قدره 5 مليار جنيه).

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.

ووفقا للبيان، فقد أحيطت العمومية بالتغير الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة، منذ أخر اجتماع لها المنعقدة بتاريخ الأمس، وهو إعتذار أحمد محمد جمال أبو على، عن عدم تمكنه -وقتئذ- من إستيفاء إشتراط البنك المركزي المصري بتقديم إستقالته من عضوية إحدى شركات التمويل العقاري لكي يصبح عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس من ذوي الخبرة.