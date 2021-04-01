نايل سات: العمومية توافق على إضافة نشاطي إنشاء القنوات الفضائية وتقديم الاستشارات

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات، في جلسته أمس على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل يشمل إضافة نشاطي إنشاء القنوات الفضائية التليفزيونية وتقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والمحطات الارضية والأعمال المتعلقة بها لأنشطة الشركة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 8 مارس الماضي على نشر إفصاح نايل سات استنادا لقرار مجلس إدارة الشركة في 10 يناير 2021 بغرض السير في إضافة نشاطين جديدين لأغراضها.

وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، فقد وافقت على توزيع أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

ورصدت توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 16.796 مليون دولار بواقع 45 سنت للسهم تمثل 9% من رأس المال المدفوع.

وقررت العمومية أن يتم الصرف اعتباراً من 28 إبريل الجاري.

الجدير بالذكر، أن نايل سات حققت أرباحاً بلغت 34.15 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 42.53 مليون دولار في 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 إلى 125.1 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 130.71مليون دولار في العام السابق له.