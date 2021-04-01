مبيعات هواوي الصينية تقفز 3.8% في 2020 إلى 136.1 مليار دولار

شينخوا _ شهدت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا الفائقة نموا مستقرا في عام 2020، حيث سجلت إيرادات مبيعاتها العالمية زيادة بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 891.4 مليار يوان (حوالي 136.1 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقريرها المالي لعام 2020 الصادر أمس الأربعاء.

ويظهر التقرير أن صافي أرباح الشركة ارتفع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي إلى 64.6 مليار يوان العام الماضي.

وتوسعت أعمال هواوي المؤسسية بنسبة 23 بالمائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 100.3 مليار يوان، وظلت إيراداتها من أعمال الناقل مستقرة عند 302.6 مليار يوان، في حين نمت أعمال المستهلكين بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 482.9 مليار يوان.

واستمرت مجالات الأعمال الثلاثة في دعم التطور القوي لشركة هواوي في عام 2020.

وفي المستقبل، ستلتزم الشركة بالاتجاهين الرئيسيين للأعمال – تمكين التحول الرقمي الاجتماعي وخلق حياة ذكية في جميع السيناريوهات، وفقا لما قاله كين هو، رئيس مجلس إدارة هواوي.

وقال هو “خلال العام الماضي، صمدنا بقوة في مواجهة الشدائد”.

وأضاف أن الشركة ستواصل الابتكار لخلق قيمة لعملائها والمساعدة في مكافحة الوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.