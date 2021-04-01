هيرميس للوساطة تتصدر شركات السمسرة في تعاملات الأفراد خلال الربع الأول

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فاروق يوسف _ تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة من حيث قيم تعاملات الأفراد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيم تعاملات 6.104 مليار جنيه، تمثل 9.6% من حجم السوق.
وفي المرتبة الثانية جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية عن تعاملات بقيمة 8.664 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على حصة سوقية نسبتها 6.3%.
وحلت شركة مباشر إنترناشيونال في المرتبة الثالثة عبر تعاملات بقيمة 8.230 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 6%.
ولحقت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمربع الذهبي، وأدارت تعاملات بقيمة 6.383 مليار جنيه، عادلت 4.6% من السوق.
أما المركز الخامس، فكان من نصيب شركة التجاري الدولي للسمسرة والتي استحوذت على 4.3% من السوق نظير تعاملات بقيمة 5.953 مليار جنيه.
بينما جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المرتبة السادسة عن تعاملات بقيمة 5.176 مليار جنيه، مثلت 3.8% من السوق.
وفي المركز السابع تأتي شركة تايكون للوساطة حيث استحوذت على 3.6% من تعاملات السوق، وذلك بقيمة 4.97 مليار جنيه.
بينما حلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن وذلك عن تعاملات بقيمة 4.465 مليار جنيه، توازي 3.2% من حجم السوق.
ولحقت شركة المصرية العربية (ثمار) بالمركز التاسع، عبر تعاملات 3.737 مليار جنيه، مثلت 2.7% من حجم السوق.
وجاءت شركة نعيم للوساطة في المرتبة العاشرة نظير قيم تعاملات 3.587 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على حصة سوقية نسبتها 2.6%.
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