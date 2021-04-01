مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 10563 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.71%، ليتداول عند مستوى 57.37 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.84%، و0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 43.513 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 1.857 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 41 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 554.113 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 1.114 مليون جنيه، مقابل 560.590 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 52.780 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 501.334 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 9.888 مليون جنيه مقابل 9.386 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.81%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.76%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس بنسبة 5.83%.

بينما تصدر سهم غاز مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.71%، تلاه هسم مجموعة جي.أم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 2.04%، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 1.95%.