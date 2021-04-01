هيرميس ومباشر وبلتون وبايونيرز الأربعة الكبار في التداول الإلكتروني الربع الأول

فاروق يوسف _ تربعت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على قائمة شركات السمسرة من حيث قيم التداول على الإنترنت “Fix”، عبر تعاملات بقيمة 10.638 مليار جنيه، تعادل 8.5% من حجم السوق، عن قيم تعاملات 6.104 مليار جنيه، تمثل 9.6% من حجم السوق، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وجاءت شركة مباشر إنترناشيونال وصيفًا نظير تعاملات 10.512 مليار جنيه، شكلت 8.3% من إجمالي السوق.

وجاءت بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث عن تعاملات بقيمة 10.118 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية 8%.

وأدارت بايونيرز تعاملات إلكترونية بقيمة 8.2 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 6.5% من السوق.

بينما حلت المجموعة المالية للسمسرة في المركز الخامس بقيم تعاملات 8.084 مليار جنيه، شكلت 6.4%.

وفي المرتبة السادسة جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة، نظير تعاملات بقيمة 7.77 مليار جنيه، وبحصة سوقية 6.2%.

تلتها شركة عربية أون لاين للوساطة في المركز السابع بحصة سوقية 5.3%، مقابل تعاملات 6.626 مليار جنيه.

وتأتي شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المرتبة الثامنة، نظير قيم تعاملات 5.252 مليار جنيه، تعادل حصة سوقية 4.2%.

أما المركز التاسع كان من نصيب شركة نعيم للوساطة، حيث استحوذت على 2.9% من السوق نظير تعاملات بقيمة 3.363 مليار، وتلاها عاشرًا وبنفس الحصة السوقية، شركة سيجما لتداول الأوراق المالية وذلك عن تعاملات 3.6 مليار جنيه.