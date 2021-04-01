مصر الجديدة للإسكان تبيع أرض هليوبوليس الجديدة مقابل 2.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بيع قطعتى أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان قريبا بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة صفقة واحدة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية لصفقة البيع بلغ قدرها 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن السداد يتم طبقا لكراسة الشروط بإحدى النظامين، الأول سداد 20% مقدم والباقي على سنتين بدون فوائد والثاني سداد 10% مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة 7% سنويا.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إرجاء عقد جلسة مزاد لبيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبا بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى نهاية الشهر.

وأرجعت الشركة السبب وراء التأجيل إلى تلقيها 3 عروض لشراء قطعتي الأرض المذكورتين مصحوبة بشيكات والذين طلبوا تأجيل المزاد لمدة شهر للحصول على مهلة للدراسة.

وأشارت إلى أن الشركة استقبلت طلبا شفهيا من أحد المستثمرين المهتمين بتأجيل 15 يوما للمعاينة والدارسة.

وكانت مصر الجديدة للإسكان أعلنت في 13 يناير الماضي اعتزامها طرح مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، لبيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات، بإجمالي مساحة 270 فداناً للقطعتين، في مدينة هليوبوليس الجديدة.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.