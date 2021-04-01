رئيس الوزراء: الاكتفاء الذاتي من الدواء قضية أمن قومي ووصل 88% حاليا

دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر وصلت لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء.، الأمر الذي تعده قضية أمن قومي.

وأضاف رئيس الوزراء مدبولي، في كلمته بافتتاح مدينة الدواء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من المبادرات في القطاع الصحي.

وتابع أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بفضل خطط تطوير قطاع الصحة التي مكنت الدولة من مواجهة الجائحة، الأمر الذي وضع مصر بين أقل دول العالم تأثرا بالجائحة.

وذكر أن الدولة تستهدف من مشروع التأمين الصحي الشامل إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن افتتاح مدينة الدواء اليوم يأتى فى إطار استكمال تطوير منظومة الدواء المصرية.

وتعد مدينة الدواء من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والتي تمتد على مساحة 180 الف متر مربع، وهي مزودة باحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.