مدبولي: توجيهات رئاسية بإنشاء مخازن استراتيجية للدواء تغطي محافظات مصر

دوت الخليج – كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن التوجيهات الرئاسية الخاصة بإنشاء مخازن استراتيجية للدواء تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء مدبولي، في كلمته بافتتاح مدينة الدواء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما سينقل مصر نقله نوعية فى صناعة الدواء.

ولفت رئيس الوزراء إلى عمل الحكومة حاليا على توطين صناعة الإنسولين فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء بمصر وصلت إلى 88% حاليا، وأن الحكومة تتعامل مع الاكتفاء الذاتي من الدواء كقضية أمن قومي.

وأضاف رئيس الوزراء مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من المبادرات في القطاع الصحي.

وتابع أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بفضل خطط تطوير قطاع الصحة التي مكنت الدولة من مواجهة الجائحة، الأمر الذي وضع مصر بين أقل دول العالم تأثرا بالجائحة.

وتعد مدينة الدواء من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد كشف في وقت سابق اليوم الخميس، أن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والتي تمتد على مساحة 180 الف متر مربع، وهي مزودة باحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات