الرئيس التنفيذي لجبتوفارما: المفاوضات مع الشركات العالمية للتواجد بمدينة الدواء وصلت مراحل متقدمة

دوت الخليج – قال عمرو ممدوح الرئيس التنفيذي لشركة جبتوفارما، إن مدينة الدواء وصلت حاليا إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع العديد من شركات تصنيع الدواء العالمية للتصنيع من مصر.

وأوضحت الدكتور عمرو ممدوح فى كلمته خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن خطة عمل الشركة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى المشروع الرئيسى، ومرحلة التشغيل، والاستراتيجية التسويقية.

وأشار عبد الحميد إلى 6 محاور لتطور شركة جبتوفارما، تشمل الارتقاء بممارسات التصنيع الجيد، وتطبيق نظام جودة عالمى، ونظام حوكمة إلكترونى متطور، فضلا عن كوادر بشرية مدربة وفعالة، والبدء فى الإنتاج ومراحل الاختبار، والتحديث المستمر للمستحضرات.

بدوره، قال الدكتور تامر عصار رئيس هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر تعد مسألة أمن قومى حقيقى، فضلا عن قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى نمو صناعة الدواء المصرية منذ عام 2014 وحتى 2020، ونجاحت الهيئة فى إدارة أزمة كورونا.

وأكد الدكتور ممدوح عزت أن هيئة الدواء المصرية ضمنت تغطية السوق باحتياجاته الكافية من المستحضرات الدوائية المدرجة فى بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا.